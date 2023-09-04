شكرا لقرائتكم خبر عن مطار ساو باولو بالبرازيل يستقبل أول رحلة لمصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار جوارولوس الدولي بمدينة ساوباولو البرازيلية، أولى رحلات مصر للطيران المباشرة بين القاهرة وساوباولو، الرحلة رقم MS3910 بأحدث طائرات الشركة من طراز B787-9 دريم لاينر. وتعتبر هذه الرحلة هي الرحلة الأولى في تاريخ الشركة لهذا الخط. جدير بالذكر أن مصر للطيران سوف تسير رحلة خاصة إلي مدينة ساوباولو البرازيلية كل أسبوعين.

مطار ساوباولو بالبرازيل يستقبل أول رحلة لمصر للطيران



مطار ساوباولو بالبرازيل يستقبل أول رحلة لمصر للطيران



مطار ساوباولو بالبرازيل يستقبل أول رحلة لمصر للطيران

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز