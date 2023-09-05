شكرا لقرائتكم خبر عن المحسوسة بالقاهرة ترتفع لـ 40 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة حتى السبت المقبل 9 سبتمبر 2023 كما يلى:
الثلاثاء 5 سبتمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة
جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة
شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 41 درجة
الأربعاء 6 سبتمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة
السواحل الشمالية العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة
شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 41 درجة
الخميس 7 سبتمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة
السواحل الشمالية العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة
جنوب سيناء العظمى 42 درجة المحسوسة 45 درجة
شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة
جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة
الجمعة 8 سبتمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة
السواحل الشمالية العظمى 36 درجة المحسوسة 36 درجة
جنوب سيناء العظمى 43 درجة المحسوسة 45 درجة
شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة
جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة
السبت 9 سبتمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة
جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة
شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة
جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة
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