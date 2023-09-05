شكرا لقرائتكم خبر عن المحسوسة بالقاهرة ترتفع لـ 40 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل 9 سبتمبر 2023، لتشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة حتى السبت المقبل 9 سبتمبر 2023 كما يلى:



الثلاثاء 5 سبتمبر: الثلاثاء 5 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 41 درجة



الأربعاء 6 سبتمبر : الأربعاء 6 سبتمبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 41 درجة



الخميس 7 سبتمبر : الخميس 7 سبتمبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة

جنوب سيناء العظمى 42 درجة المحسوسة 45 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة



الجمعة 8 سبتمبر : الجمعة 8 سبتمبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة

السواحل الشمالية العظمى 36 درجة المحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 43 درجة المحسوسة 45 درجة

شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة



السبت 9 سبتمبر : السبت 9 سبتمبر :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة