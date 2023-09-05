شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: نقوم بتهذيب الأشجار النادرة فى حديقة الأسماك ولا صحة لقطعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، عدم صحة الشائعات المتداولة حول قطع الأشجار النادرة في حديقة الأسماك، قائلا: "هناك اهتمام كبير بالحالة التراثية وحريصين على حديقة الأسماك".

وأوضح محمد رجائي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن ما يحدث حاليا أننا مقبلين على موسم تغيير الفصول ويحدث معها تهذيب للأشجار وصيانتها لأن هناك خطورة من أفرع بعض الاشجار ونمتلك خبرة كيفية صيانة الأشجار وتهذيبها.

وتابع: "صيانة الأشجار وتهذيبها لمنع الخطورة على الزائرين والسيارات المركونة خارج الحديقة"، ووجه رسالة: "أتحدى حد يقول أننا أزلنا شجرة من حديقة الأسماك والقائمين على الصيانة يعلمون كيفية الصيانة والتهذيب ولو معملناش هذا العمل وحصل خطورة هيقال ليه معملتوش واحنا داخلين على موسم تغير فصول".