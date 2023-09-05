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ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 5/9/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 5:04  ص

موعد صلاة الظهر 12:54 ص

موعد صلاة العصر 27: 4

موعد صلاة المغرب 7:15 م

موعد صلاة العشاء  8:34

 

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 5:07 ص

موعد صلاة الظهر 12:59

موعد صلاة العصر 4:33

موعد صلاة المغرب 7:20 م

موعد صلاة العشاء 8:41 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:59

موعد صلاة الظهر 12:50 م

موعد  صلاة العصر 4:24 م 

موعد صلاة المغرب 7:12 م

موعد صلاة العشاء 8:31  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:56

وقت صلاة الظهر 12:42 

موعد صلاة  العصر 4:13 م

وقت صلاة المغرب 7:02 م

وقت صلاة العشاء 8:18 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 5:06  ص

موعد صلاة الظهر 12:48 ص

موعد صلاة العصر 17: 4

موعد صلاة المغرب 7:07 م

موعد صلاة العشاء 8:21

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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