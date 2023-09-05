شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 5/9/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:04 ص
موعد صلاة الظهر 12:54 ص
موعد صلاة العصر 27: 4
موعد صلاة المغرب 7:15 م
موعد صلاة العشاء 8:34
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:07 ص
موعد صلاة الظهر 12:59
موعد صلاة العصر 4:33
موعد صلاة المغرب 7:20 م
موعد صلاة العشاء 8:41 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:59
موعد صلاة الظهر 12:50 م
موعد صلاة العصر 4:24 م
موعد صلاة المغرب 7:12 م
موعد صلاة العشاء 8:31 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:56
وقت صلاة الظهر 12:42
موعد صلاة العصر 4:13 م
وقت صلاة المغرب 7:02 م
وقت صلاة العشاء 8:18 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:06 ص
موعد صلاة الظهر 12:48 ص
موعد صلاة العصر 17: 4
موعد صلاة المغرب 7:07 م
موعد صلاة العشاء 8:21
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