شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 5/9/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:04 ص

موعد صلاة الظهر 12:54 ص

موعد صلاة العصر 27: 4

موعد صلاة المغرب 7:15 م

موعد صلاة العشاء 8:34

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:07 ص

موعد صلاة الظهر 12:59

موعد صلاة العصر 4:33

موعد صلاة المغرب 7:20 م

موعد صلاة العشاء 8:41 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:59

موعد صلاة الظهر 12:50 م

موعد صلاة العصر 4:24 م

موعد صلاة المغرب 7:12 م

موعد صلاة العشاء 8:31 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:56

وقت صلاة الظهر 12:42

موعد صلاة العصر 4:13 م

وقت صلاة المغرب 7:02 م

وقت صلاة العشاء 8:18 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:06 ص

موعد صلاة الظهر 12:48 ص

موعد صلاة العصر 17: 4

موعد صلاة المغرب 7:07 م

موعد صلاة العشاء 8:21