شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد بعض القطارات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعدل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الثلاثاء، مواعيد بعض القطارات على بعض خطوط الهيئة، وذلك فى إطار سعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على راحة جمهور الركاب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة بتحقيق أكبر قدر من التيسير وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

وتقرر تعديل ميعاد قيام قطار 23 ثالثة تهوية القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 04:30 مساءاً بدلاً من الساعة 05:20 مساءاً ، وتعديل ميعاد قيام قطار 921 مكيف القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 06:00 مساءاً بدلاً من الساعة 07:10 مساءً .

كما تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الأسكندرية ليقوم الساعة 07:10 مساءاً بدلاً من الساعة 06:00 مساءاً ، وتعديل ميعاد قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة / الأسكندرية ليقوم الساعة 07:15 مساءاً بدلاً من الساعة 07:05 مساءاً ، وتعديل ميعاد قيام قطار 934 مكيف الأسكندرية / الأقصر ليقوم الساعة 10:15 مساءاً بدلاً من الساعة 10:25 مساءاً .

ويترتب على ما سبق تعديل قطارات أرقام ( 962 – 3011 ) طبقاً للجداول المرفقة .

والهيئة لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .