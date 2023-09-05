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شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد بعض القطارات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وتقرر تعديل ميعاد قيام قطار 23 ثالثة تهوية القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 04:30 مساءاً بدلاً من الساعة 05:20 مساءاً ، وتعديل ميعاد قيام قطار 921 مكيف القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 06:00 مساءاً بدلاً من الساعة 07:10 مساءً .
كما تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الأسكندرية ليقوم الساعة 07:10 مساءاً بدلاً من الساعة 06:00 مساءاً ، وتعديل ميعاد قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة / الأسكندرية ليقوم الساعة 07:15 مساءاً بدلاً من الساعة 07:05 مساءاً ، وتعديل ميعاد قيام قطار 934 مكيف الأسكندرية / الأقصر ليقوم الساعة 10:15 مساءاً بدلاً من الساعة 10:25 مساءاً .
ويترتب على ما سبق تعديل قطارات أرقام ( 962 – 3011 ) طبقاً للجداول المرفقة .
والهيئة لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .
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