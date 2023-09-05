شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ‫مشروعات وزارة الرى ضمن مبادرة "حياة كريمة" منها تأهيل الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك وزارة الموارد المائية والري بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال تنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في 54 مركزا من مراكز المرحلة الاولى للمبادرة فى نطاق 20 محافظة من محافظات الجمهورية .

وفى التالى نتعرف على التفاصيل :

1- بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياه كريمة حوالى 3070 كيلومتر، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1396 كيلومتر، ليصل بذلك إجمالى أطوال التأهيل بمركز حياه كريمة لـ 4466 كيلومتر .

2- إنتهت الوزارة وجارى تنفيذ 6 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة .

3- الإنتهاء من تشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد .

4- تم تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 مترا بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا .

5- تم تدبير 134 قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز 248 ألف متر مربع بمحافظات "سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة ، القليوبية" ، وذلك لإقامة 149 مشروع خدمي في إطار المبادرة مثل "مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية" .