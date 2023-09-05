شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة وإجراءات الحصول على رخصة تشطيب واجهة عقار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُلزم الاشتراطات البنائية المواطنين بالحصول على ترخيص من المدينة أو الحي للشروع في أعمال التشطيبات الخارجية لواجهات المنازل حتى لا يخضع صاحب العقار للمسائلة القانونية، خاصة إن كانت الأعمال تتطلب تعطيل جزء من الشارع أو إحداث إشغال بما يعوق حركة المواطنين أو السيارات بشكل طبيعي.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية المستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة للحصول على رخصة تشطيب واجهات المنازل.

أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- يجب أن يكون المتقدم بالطلب مالك الأرض، أو وكيل عمل عنه (بتوكيل رسمي موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيا: المستندات المطلوبة

طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بلائحة القانون مرفقا به المستندات التالية:

- رسومات الواجهات.

- مقايسة مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسي تشمل بنود الأعمال وقيمتها.

ثالثا: إجراءات الحصول على الترخيص

1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

2- تقديم المستندات المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها.

3- سداد رسم الفحص.

4- اعتماد الرخصة موضوع الخدمة

5- سداد رسوم الرخصة بالخزينة المختصة.

6- استلام الرخصة لبدء العمل بها.