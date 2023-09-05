شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقى طلبات التظلم على نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور ثانٍ اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تلقى طلبات التظلمات من نتيجة امتحانات الدور الثانى لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023، ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر الجارى ولمدة أسبوع.

وأكدت الوزارة، أن قواعد تظلمات الدور الثانى مثل الدور الأول، منها أن الدفع فى أي مكتب بريد أو فورى مبلغ 200 جنيه عن كل مادة المراد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وتظلمات الثانوية العامة وبالنسبة للرياضيات كل فرع من فروع الرياضيات 200 جنيه والدخول على موقع الوزارة لتسجيل المواد المواد الاطلاع عليها رقم إيصال الدفع: الرقم القومى - رقم الجلوس والاسم والايميل الموحد ومتابعة الموقع المعرفة موعد ومكان وساعة الاطلاع او انتظار رسالة على الموبايل.

وقالت الوزارة، إنه يجب على الطالب الحضور بنفسه فى الموعد والساعة المحددة للاطلاع ومن يتخلف عن ذلك الموعد ليس له الحق فى التقدم للاطلاع مرة أخرى كما يجوز حضور أحد الوالدين فقط مع الطالب أثناء الاطلاع بعد التأكد من شخصيته بموجب بطاقة الرقم القومى التى تثبت صلته بالطالب مع إغلاق المحمول وعدم استخدامه أثناء الإطلاع نهائيا كما يمنع اصطحاب مدرس المادة أثناء الاطلاع ومن يخالف ذلك يعرض المدرس للمسائلة القانونية.

يُذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد أمس الإثنين، نتيجة الدور الثانى لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثانى 119 ألفًا 348 طالبًا وطالبة، حضر منهم 119 ألفًا 271 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 106 آلاف و194 طالبًا وطالبة بنسبة 89.04%.