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%87 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات الطبية المجانية بالقاهرة والمحافظات

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات الطبية المجانية بالقاهرة والمحافظات، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الطبية المجانية بالقاهرة والمحافظات.

 

وأيد 87% من القراء مطالب تكثيف الحملات الطبية المجانية بالقاهرة والمحافظات، بينما عارض 13% من القراء مطالب تكثيف الحملات الطبية المجانية بالقاهرة والمحافظات.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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