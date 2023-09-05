شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 3 أطنان من لحوم أضاحى الأوقاف على الأولى بالرعاية فى شمال سيناء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف توزيع 3 أطنان من لحوم أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة (شمال سيناء)، اليوم الثلاثاء الموافق 5/9/2023م، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، للأسبوع العاشر من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن إجمالي ما تم توزيعه من اللحوم يصل حتى تاريخه ( 284 ) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية - الجيزة - الغربية - القليوبية - البحيرة - الدقهلية - بني سويف - دمياط - الفيوم - الشرقية - المنيا - كفر الشيخ - الإسماعيلية - بورسعيد - جنوب سيناء - شمال سيناء - البحر الأحمر- أسيوط - سوهاج - المنوفية - السويس - مرسى مطروح - الوادي الجديد - قنا - الأقصر - أسوان ).

يُذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وزعا يوم الجمعة الماضي، 2 طن لحوم اضاحي بالإضافة إلى 3.5 طن من المواد الغذائية، مقدمة من وزارة الأوقاف على الأسر المستحقة، بالقرى الأكثر احتياجاً بنطاق دائرة المحافظة.

وأوضح وزير الأوقاف، أن حصة محافظة الشرقية من اللحوم بلغ 14 طنًا بالإضافة إلى 12 طن مواد غذائية، مشيرًا إلى أنه إيماناً من الوزارة بتوسع قاعدة التكافل الاجتماعي ومد يد العون للأسر الفقيرة والمستحقة لتوفير حياة كريمة لهم وتزويدهم بكميات اللحوم اللازمة لسد احتياجاتهم خلال الأيام المقبلة.