شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: 94 منشأة صناعية تم ربطها بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الـ94 منشأة صناعية بها حوالى 469 مدخنة، والشبكة تقوم بمراقبتها على مدار اليوم من خلال المنظومة فى جهاز شئون البيئة، كما يتم تطبيق إجراءات المتابعة والمراقبة إلكترونيا، بشكل مستمر من خلال فروع جهاز شئون البيئة المنتشرة فى محافظات مصر من خلال الشبكة القومية للرصد.
واضافت الوزيرة أن رصد أي انبعاثات يتم بإستخدام شبكة من الحاسبات الآلية، للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة، وأن عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها فى محافظة القاهرة حوالى 5 منشآت بحوالى 35 مدخنة، وفى اسيوط تم ربط 6 منشآت بعدد 42 مدخنة.
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