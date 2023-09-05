شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية: مصر حققت نهضة كبيرة مؤخرا بفضل الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة، والأساقفة الكاثوليك بمصر إن مصر حققت نهضة كبيرة فى السنوات الأخيرة بفضل الرؤية الواضحة للرئيس السيسى وبرنامج مشروع 2030

وتابع بطريرك الكنيسة الكاثوليكية خلال كلمته بمؤتمر نظمت إحدى الجمعيات التابعة للكنيسة إن مصر عبرت أزمات فى بعض الوقائع والكنيسة ليست ببعيدة عما يحدث بالوطن فهى تفرح لانتصاراته وتحزن لأزماته، ولكنها تستمد ايمانها من المسيح دائما، وأثنى على نشاط الهيئات والمؤسسات التى قدمت شهادة حية وفعالة من خلال الاهتمام بالإنسان أيا كان دينه أو جنسه أو عرضه.