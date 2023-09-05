شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يدعو المستثمرين الصينيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى مأدبة الغداء الرسمية التى أقامها الجانب الصينى للوفد الوزارى المصرى الذى يشارك فى أعمال المنتدى الدولى العاشر للمدن المستدامة والسياحية بمدينة ( تشنغتشو ) الصينية والذى يضم كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، حيث وجه كل من هو شيونج عمدة الحكومة الشعبية لبلدية تشنغتشو وكونج شانج شينج رئيس المؤتمر الاستشارى والسياسى لمقاطعة خنان ووانج كاى نائب سكرتير لجنة الحزب الشيوعى الصينى ومحافظ مقاطعة خنان الصينية والتى تضم مدينة هنجشتو الدعوة لوزير التنمية المحلية والوفد المصرى المرافق له لحضور مأدبة الغداء والتى حضرها أيضاً من الجانب الصينى القيادات الحزبية والسياسية الصينية بمقاطعة خنان ومدينة تشنغتشو الصينية ومن بينهم ووانج جونج شان الأمين العام للمؤتمر الاستشارى السياسى لمقاطعة خنان، وأن وى عضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب لمقاطعة خنان وأمين اللجنة لبلدية تشنغتشو وتشانج مين نائب محافظ مقاطعة خنان وتشو مينج الأمين العام لحكومة مقاطعة خنان وهوانج دونج شينج مدير إدارة الثقافة والسياحة بالمقاطعة وليانج جين مدير مكتب الشئون الخارجية لحكومة المقاطعة وهى شيونج نائب سكرتير لجنة الحزب وعمدة مدينة تشنغتشو.

وخلال مأدبة الغداء جرت مناقشات تضمنت دعوة وزير التنمية المحلية للشركات والمستثمرين الصينيين من مقاطعة خنان والمدن الصينية المختلفة للاستفادة من الفرص الاستثمارية التى يتمتع بها السوق المصرى فى مختلف القطاعات والمجالات خاصة بعد التسهيلات التى أعلنتها الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار التى ساهمت فى تحقيق نقلة نوعية فى جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورحب اللواء هشام آمنة برجال الأعمال والمستثمرين الصينيين للاستثمار فى مصر وتقديم كافة التيسيرات لهم.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن السوق المصرى يعد بوابة مهمة إلى دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والدول العربية وأوروبا، كما أشاد اللواء هشام آمنة بمستوى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين فى ظل علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين قياداتى مصر والصين، مشيراً إلى نمو العلاقات بين البلدين وتحقيق مكاسب رئيسية وصل حجم التبادل التجارى خلالها لنحو 20 مليار دولار.

كما أشاد وزير التنمية المحلية بمستوى تطور العلاقات السياسية فى ضوء العلاقات الوطيدة التى تجمع الرئيس السيسى ونظيره الصينى شى جين بينج، لافتاً إلى أن العلاقات الثنائية تاريخية واستراتيجية وممتدة عبر عقود، مشيراً إلى الدعم الذى قدمته دول مجموعة البريكس وعلى رأسها جمهورية الصين لانضمام مصر للمجموعة خلال اجتماعاتها الأخيرة فى دولة جنوب أفريقيا.

وقال " آمنة" إن تجمع البريكس سيتيح آليات وتطورات رئيسية فى مسار العلاقات على المستوى الاقتصادى والتجارى والمالى بحكم الدور الهام لمؤسسات البريكس لإدارة علاقات ناجحة بين أعضائها، وأكد الوزير أن مصر حريصة على شراكة تحقق أهداف التنمية وتدعم مبادرة الحزام والطريق بوصفها مبادرة قائمة على العدالة والمساواة وتبادل المنافع والاحترام المتبادل، ورحب وزير التنمية المحلية بزيارة وفد مقاطعة جنان لمصر وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين.

كما أشاد اللواء هشام آمنة بما لمسه من تطور فى مجال البنية التحتية بمدينة ( تشنغتشو ) الصينية ومقاطعة خنان، لافتاً إلى وجود العديد من الفرص أمام الشركات الصينية فى هذا المجال للمساهمة فى النهضة العمرانية التى أطلقها الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية وعلى رأسها مشاركة الصين فى إنشاء بعض المبانى المهمة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون والتطور وبصفة خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يعود بالنفع على البلدين.

ومن جانبه عبر أعضاء الوفد الصينى عن تقديره واحترامه لمكانة مصر والقيادة السياسية المصرية والشعب المصرى، مشيرين إلى أهمية الدور المحورى والهام الذى تقوم به القاهرة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم، وأضافوا أن مصر أسهمت فى إطلاق مسيرة علاقات الصين بقارة أفريقيا منذ عام 1956 حتى وصلت العلاقات لمرحلة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأعرب الوفد الصينى عن تطلعهم لإطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقاطعة خنان والسعى لتوسيع فرص الاستثمار والتجارة بين الجانبين حيث تشكل المقاطعة جزء مهم ورئيسى من حجم الناتج القومى الصينى، كما تعد أحد المحافظات الأثرية ويمكن أن يتم توقيع مذكرات تفاهم بين مقاطعة خنان والمدن السياحية المصرية بالإضافة إلى تميز المقاطعة بصناعة السيارات الكهربائية بالإضافة إلى وجود فرص للتعاون بين البلدين فى مجال الثروة السمكية.

كما دعا وزير التنمية المحلية الجانب الصينى بتضمين الوفد الذى سيزور القاهرة من قيادات مقاطعة خنان عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين المعنيين بذلك الملف الهام للدولة المصرية فى ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ السابق cop 27.

وأكد اللواء هشام آمنة على تقديم الحكومة المصرية لكل التسهيلات والتيسيرات للجانب الصينى للاستثمار فى مصر، وفى ختام اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.