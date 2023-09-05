شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية بحضور الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينطلق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، خلال الفترة من 5 – 8 سبتمبر 2023، بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي المؤتمر كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيدا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافى، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.

من المقرر إقامة معرض يستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وذلك على هامش المؤتمر.

ويعكس المؤتمر اهتمام الدولة المصرية بملف السكان ، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان. ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.