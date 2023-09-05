شكرا لقرائتكم خبر عن ثقب السور العظيم.. "حفارة" تتسبب فى أضرار غير قابلة للإصلاح فى سور الصين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض جزء من سور الصين العظيم لأضرار بالغة على يد عمال البناء في مقاطعة شانشي بوسط الصين، الذين استخدموا حفارة خلال اعمال الترميم.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تقول الشرطة الصينية إن شخصين يشتبه في محاولتهما إنشاء طريق مختصر لأعمال البناء الخاصة بهما تسببا في الضرر للبناء وقد تم اعتقال الاثنين وما زالت القضية قيد التحقيق.

ووفقا للتقرير، كان الرجل البالغ من العمر 38 عامًا والمرأة البالغة من العمر 55 عامًا يعملان بالقرب من المنطقة المتضررة، وهي سور الصين العظيم في القطاع رقم 32.



سور الصين 1

وحفر الرجلان "فجوة كبيرة" عن طريق توسيع التجويف الموجود في سور الصين العظيم حتى تتمكن حفارتهم من المرور عبره وتقول الشرطة إنهم أرادوا تقليل المسافة التي يتعين عليهم قطعها، وأضاف الشرطة الصينية أيضا أنهما تسببا في ضرر لا يمكن إصلاحه لسلامة السور العظيم ولسلامة الاثار الثقافية.



سور الصين العظيم



سور الصين 1

يقع الجزء المتضرر من سور الصين العظيم في مقاطعة يويو، وهو جزء من سور مينج العظيم ويتم تصنيفه كموقع تاريخي وثقافي محمي على مستوى المقاطعة، وتم تنبيه الضباط إلى الأضرار في 24 أغسطس بعد تلقي تقارير تفيد بوجود فجوة كبيرة في الجدار.

يذكر انه تم بناء سور الصين العظيم، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1987، قبل الميلاد بحوالى 220 واستمرت اعمال البناء حتى عهد أسرة مينج في القرن السابع عشر، عندما كان أكبر هيكل عسكري في العالم.

وقد تعرضت بعض أجزاء الجدار للتلف أو الهدم على مر السنين، خاصة في المناطق الريفية النائية. أشار تقرير صدر عام 2016 من صحيفة بكين تايمز إلى أن أكثر من 30% من سور مينج العظيم قد اختفى بالكامل، مع اعتبار 8% فقط منه محفوظًا بشكل جيد.