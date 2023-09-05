شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يمنح الرئيس السيسي نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية لعام 2023 – 2030 للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية المنعقد حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية، فيلما تسجيليا بعنوان "السكان والتنمية التحديات والفرص"، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشاركين بالمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية.

يأتي المؤتمر كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيدا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافى، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.

من المقرر إقامة معرض يستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وذلك على هامش المؤتمر.

ويعكس المؤتمر اهتمام الدولة المصرية بملف السكان ، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان. ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.