شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق طلاب الدور الثانى.. مكتب التنسيق يكشف موعد إتاحة تسجيل الرغبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق أنه لن يتم فتح تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى إلا بعد التأكد من وجود شهادات الثانوية العامة للطلاب فى المدارس.

وأضاف السيد عطا فى تصريحات لـ ”الخليج 365” أن شهادة الثانوية العامة بها الرقم السرى الذى يمكن الطلاب من الدخول على موقع التنسيق لتسجيل الرغبات على الموقع وتدوينها.

وقد اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي، 2022/ 2023، وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 119 ألف 348 طالب/طالبة، حضر منهم 119 ألف 271 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 106 ألف و194 طالب/طالبة بنسبة 89.04%.