شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالدوحة يبحث مع وزير الداخلية القطرى تعزيز التعاون فى المجال الأمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث السفير عمرو الشربيني، سفير مصر لدى قطر مع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وزير الداخلية القطرى، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني.

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء - أن الجانبين ناقشا، خلال اللقاء، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تناول السفير عمرو الشربيني أوضاع الجالية المصرية المقيمة في قطر.