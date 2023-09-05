شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جمهوريًا بشأن مدينة النوبارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 375 لسنة 2023، بتعديل المساحة المخصصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مدينة النوبارية الجديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 375 لسنة 1986، لتصبح بمساحة 1818,28 فدان تقريبًا وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرافقين. ونصت المادة الثانية، على أن يودع هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

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