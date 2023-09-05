شكرا لقرائتكم خبر عن قيام ووصول قطارات إلى محطة مصر بدلا من اختصارها بشبرا اعتباراً من الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد إعادة قيام ووصول بعض القطارات من محطة مصر برمسيس، بدلاً من اختصارها بمحطة شبرا الخيمة تيسيراً على الركاب، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة القادمة الموافق 8/9/2023، حيث يتم إلغاء إختصار قطارات الثالثة التهوية الديناميكية الشغالة ما بين الإسكندرية / القاهرة بمحطة شبرا الخيمة ويتم وصولهم لمحطة القاهرة وهم قطارات ( 1108 -132 -32 -28 ، 7 – 23 – 31 – 35 ).

واعتباراً من يوم الجمعه الموافق 15/9/2023 يتم إلغاء إختصار قطارات ركاب خط (طنطا / منوف / القاهرة ) بمحطه شبرا الخيمة ووصولهم لمحطة مصر وهم قطارات (534/124/562/548/550/558/ ، 535/543/549/555/557/123).

يأتى ذلك استكمالًا لخطة إعادة قيام ووصول بعض القطارات وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.