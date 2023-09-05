شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: التحديات صعبة لكن التغلب عليها ليس مستحيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الكثيرين يتصورون أننا لن نستطيع أن نتغلب على التحديات فى مصر، مشددا: "فرصتنا كبيرة في التغلب عليها".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، أنه رغم كل التحديات خلال الـ 10 سنوات الماضية فإن الدولة بذلت جهودا كبيرا وشعبها كان على قدر هذا التحدى، مضيفا:" الدولة اشتغلت خلال 10 سنوات بشكل متسارع للغاية في كل المجالات من أجل التغلب على الفارق الكبير بين معدلات النمو السكانى والنمو الذى نستهدفه".

وتابع الرئيس السيسي: "كثير من السادة الضيوف ميعرفوش أن العاصمة الإدارية جزء من فكرة متكاملة للدولة المصرية للاستعداد للانطلاق لمستقبل أفضل، والـ 24 مدينة الجديدة عبارة عن محاولة للخروج من النطاق الضيق للدلتا والوادى".

وقال الرئيس السيسي: "تكلمنا عن البيانات وقواعد البيانات، وأحنا خلال الـ5 سنوات الماضية استطعنا بناء قواعد بينات حقيقة تمكننا أن نرى الدولة المصرية بشكل كامل، معلقا: "المنظومة الذكية التى تعمل بها الحكومة المصرية فى مبانى العاصمة بهدف مواجهة تحدى كتير من الناس بيقولوا أن صعب التغلب عليه.. بالفعل يمكن يكون صعب لكنه ليس مستحيلا".