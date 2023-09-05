شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جمهورية بتخصيص أراض لإقامة غابات وتلال الفسطاط وجبّانات للمسلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشرت الجريدة الرسمية قرارات للرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى جاءت كالتالى:

القرار رقم 372 لسنة 2023 بتخصيص مساحة 731 فدان تقريبًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية المطاهرة بمحافظة المنيا، لصالح محافظة المنيا لاستخدامها فى إقامة غابات شجرية.

والقرار رقم 373 لسنة2023 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 403 فدان تقريبًا من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية حى مصر القديمة بمحافظة القاهرة، لصالح صندوق التنمية الحضرية لاستخدامها فى تنفيذ مشروع تلال الفسطاط.

والقرار رقم 374 لسنة 2023 بتخصيص مساحتان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظتي قنا والأقصر، لاستخدامهما فى إقامة جبانات للمسلمين.