شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس الجيزة تبدأ غدا تسليم شهادات طلاب الثانوية العامة دور ثانٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، تسليم شهادات الثانوية العامة دور ثانٍ للطلاب بالمدارس اعتبارا من يوم غد الأربعاء الموافق 6 سبتمبر الجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، تلقي طلبات التظلمات من نتيجة امتحانات الدور الثانى لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023، ولمدة أسبوع.

وأكدت الوزارة، أن قواعد تظلمات الدور الثاني مثل الدور الأول، منها أن الدفع فى أي مكتب بريد أو فورى مبلغ 200 جنيه عن كل مادة المراد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وتظلمات الثانوية العامة وبالنسبة للرياضيات كل فرع من فروع الرياضيات 200 جنيه والدخول على موقع الوزارة لتسجيل المواد المواد الاطلاع عليها رقم إيصال الدفع: الرقم القومى - رقم الجلوس والاسم والايميل الموحد ومتابعة الموقع المعرفة موعد ومكان وساعة الاطلاع او انتظار رسالة على الموبايل.