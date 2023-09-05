شكرا لقرائتكم خبر عن جمهورية جديدة حلم وطن.. جامعة القاهرة تتسلم شعلة أسبوع شباب الجامعات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أحمد رجب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، شعلة أسبوع شباب الجامعات الـ 13 ضمن مشاركة الجامعة في فعاليات هذا الأسبوع، والذي تستضيفه جامعة حلوان تحت شعار "جمهورية جديدة – حلم وطن"، وذلك توثيقًا لتنظيم الجامعة لأسبوع شباب الجامعات الثاني عام 1991، والرابع عام 1999، وبهدف الترويج لهذا الأسبوع وتحفيز الطلاب على المشاركة فيه.

وتشارك الجامعة هذا العام في أسبوع شباب الجامعات من خلال الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات سواء الرياضية بمختلف الفرق، أو الثقافية، أو الفنية، بالإضافة إلى النشاط العلمي والجوالة، حيث يهدف هذا الأسبوع إلى التقريب بين شباب الجامعات المصرية، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية، وخلق جو من التنافس بينهم، والمساهمة في تطوير شخصياتهم، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المختلفة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تحرص على توسيع نطاق النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية لطلابها، وتوفير بيئة إبداعية وتدريبية وتنافسية عادلة لهم، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، مما أدى إلى تفوقهم في المسابقات المحلية والدولية في مختلف المجالات العلمية والابتكارية والثقافية والرياضية.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد رجب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن جامعة القاهرة استعدت بشكل كامل للمشاركة الفعالة في أسبوع شباب الجامعات بمختلف الأنشطة التي يتضمنها، بما يؤهلها للمنافسة الشريفة وتحقيق مراكز متقدمة باسم الجامعة، لافتًا إلى أن الجامعة لديها خطة شاملة للأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وتفعيلها، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية بها من خلال عدة آليات، أهمها قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، لتنفيذ أنشطة توفر للطلاب الفرص لتنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة.