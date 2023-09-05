شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تعلن ضبط 230 عبوة دواء بيطرى مخالف فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫ شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، حملات مكثفة على عيادات و مراكز بيع و تداول الأدوية واللقاحات البيطرية، حيث تم ضبط 230 عبوة دواء بيطري مخالف، كما تم تنظيم دورة تدريبية بالمركز البيطري لعلاج الحيوانات الأليفة التابع لإدارة الزقازيق البيطرية بعنوان: إستخدام السونار فى التشخيص و الكشف عن الأمراض فى الحيوانات الأليفة.

واعتمدت هيئة الخدمات البيطرية عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.

وتشن وزارة الزراعة حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

الجدير بالذكر أن هناك تكليفات لجميع مديريات الطب البيطرى، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية على مدار اليوم بجميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع أطباء الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، والمرور على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.