شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الإعلام بجامعة عين شمس تبدأ استقبال الطلاب الجدد حتى 7 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الإعلام بجامعة عين شمس، بدء استقبال الطلاب الجدد المقبولين بالكلية، خلال هذا الأسبوع وحتى الخميس المقبل 7 سبتمبر الجارى، وفقًا للجدول المرفق، والمرتب بحسب الحروف الأبجدية.

وأكدت كلية الإعلام بجامعة عين شمس، ضرورة الالتزام بالمواعيد المعلن عنها، علمًا بأنه يتم استلام الأوراق في كلية الإعلام وإجراء الكشف الطبي في كلية العلوم من الساعة 9 إلى الساعة 1 ظهرًا في المواعيد المبينة.

وتتكون كلية الإعلام بجامعة عين شمس من 3 أقسام رئيسية وهى قسم الصحافة الإخبارية ، وقسم الإنتاج الإعلامى ، وقسم الاتصالات التسويقية، ويختار الطالب التخصص من المستوى الثالث .

وقسم الصحافة الإخبارية يهدف إلى تأهيل كوادر صحفية متميزة مهنياً وأخلاقيا وفقا لمعايير الجودة الأكاديمية للمنافسة محليا وإقليمياً ، ويشمل قسم الصحافة الإخبارية برنامج الصحافة الرقمية والذى يهدف إلى تأهيل الطالب لصناعة المحتوى الصحفى من خلال التدريس القائم على العمل الميدانى الذى يجعل الطالب أقرب إلى سوق العمل .

ويهدف قسم الانتاج الاعلامى إلى إعداد كفاءات طلابية علميا ومهنيا على معرفة بمفاهيم الإنتاج الأساسية فى جميع عمليات الإنتاج المرئى والمسموع من مهارات التقديم والتصوير والقدرة على النقد العلمى البناء للأعمال الإذاعية والتليفزيونية.