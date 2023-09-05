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قرار جمهورى بتخصيص أرض بالمنيا لاستخدامها فى إقامة غابات شجرية

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 372 لسنة 2023 بتخصيص مساحة 771،03 فدان تقريبًا تعادل 3238994 م من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية المطاهرة بمحافظة المنيا ، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة غابات شجرية .

وتتولى محافظة المنيا إدارة واستغلال الغابات الشجرية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية .


نشر القرار في الجريدة الرسمية.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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