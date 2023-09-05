شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالى:
-الطماطم بـ 17 جنيها.
-البطاطس بـ 14.5جنيه .
-البصل الأبيض بـ 23 جنيه.
-البصل الأحمر بـ 23 جنيه .
-الكوسة بـ 17.5 جنيه .
-الجزر بـ 23.5 جنيها .
-الخيار بـ 16 جنيها
الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
-الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.
-الباذنجان العروس بـ 13.5 جنيه.
-الفلفل البلدى بـ 35جنيها.
-الفلفل الألوان بـ30 جنيها
بامية 50 جنيها
-الليمون بـ 28.5 جنيه .
جوافه بـ 33 جنيها
-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
-الموز البلدى بـ15 جنيها.
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