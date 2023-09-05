17 يومًا على نهاية الصيف.. فصل الخريف يبدأ 23 سبتمبر ويستمر 89 يوما

القاهرة - سامية سيد - أيام معدودة باتت تفصلنا على نهاية فصل الصيف، وبداية فصل الخريف رسميا والذى من المرتقب له أن يبدأ 23 سبتمبر الجارى بالنصف الشمالى للكرة الأرضية، وبذلك يتبقى 17 يوما على بداية فصل الخريف.

الدكتور ياسر عبد الهادى رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، كشف عن موعد فصل الخريف، موضحا أن فصل الخريف هذا العام يبدأ يوم 23 سبتمبر الساعة 9:49 صباحا وهو وقت تعامد الشمس على خط الاستواء ويستمر حوالى 89 يوما، وبذلك يتبقى حوالى 17 يوما على فصل الخريف.

وبعد أن تتجاوز الشمس الانقلاب الصيفى تبدأ حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه تدريجيًا نحو الجنوب، ويتناقص ميل أشعتها، حتى يبلغ الصفر حول يوم 23 من شهر سبتمبر الاعتدال الخريفى فتتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء، ويتساوى ثانية طول الليل والنهار لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الخريف بالنصف الشمالى والربيع فى النصف الجنوبي.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك: أن الوضع يجب أن يكون معكوسًا لما هو عليه خلال الاعتدال الربيعى وتستمر حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه نحو الجنوب ويأخذ ميل أشعتها على العمودى على سطح الأرض فى النقصان فيطول النهار ويقصر الليل فى نصف الكرة الشمالى، فى حين يحدث العكس فى نصف الكره الشمالى، حتى يصل ميل الشمس ( -27 (27)، حيث الانقلاب الشتوى من جديد فتتعامد أشعتها على مدار الجدى، وبذلك تكون قد اكتملت دورة الأرض حول الشمس فى 365,25 يوم تقريبًا.

يذكر أن الانقلاب الصيفى هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفى الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يومًا و13 ساعة 52 دقيقة.