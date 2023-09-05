شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة لاجئى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين "الأونروا"، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية دعم التزامات الأونروا بتقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين ضرورة لا غنى عنها للتخفيف من معاناتهم اليومية وحماية حقوقهم المشروعة.