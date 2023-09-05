شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: انتظام "الأونروا" فى تقديم خدماتها للفلسطينيين ضرورة مُلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك للتباحث بشأن عمل الأونروا وهياكلها القائمة في ظل المشهد الإقليمي الراهن، وما يتصل بذلك من خدمات حيوية مقدمة للاجئين الفلسطينيين في الدول المستضيفة لهم، بحسب ما أكده السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال الاجتماع على حرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم للوكالة، بما في ذلك الاستمرار في التنسيق مع الأطراف الدولية الفاعلة من أجل ضمان توفير الدعم المالي والسياسي اللازم كي تتمكن من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، مشدداً على أهمية عدم الربط بين تقديم المساهمات المالية للوكالة وأية اعتبارات سياسية، لما ينطوي عليه الأمر من تسييس وتداعيات على مجالات العمل الإنساني الذي تضطلع به الوكالة.

وأردف السفير أبو زيد، بأن المفوض العام لوكالة الأونروا اطلع الوزير شكري على التحديات التي تواجهها الوكالة أمام تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في ظل العجز المالي بموازنة الوكالة، حيث أكد وزير الخارجية في هذا السياق على أن انتظام الوكالة في تقديم خدماتها، وكذا الإبقاء على المساهمات الواردة إليها من المانحين، هو ضرورة مُلحة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، مشيداً على صعيد آخر بالمرونة التي تتحلى بها الوكالة ومساعيها تجاه البحث عن مصادر تمويل غير تقليدية من أجل مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وذكر المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن المفوض العام لوكالة الأونروا حرص خلال الاجتماع على الاستماع إلى تقييم الوزير شكري لتطورات القضية الفلسطينية، والتعرف على نتائج الاتصالات التي يضطلع بها الجانب المصري لحث جميع الأطراف على التهدئة والحيلولة دون تصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا الرؤية المصرية تجاه دعم جهود عملية إحياء السلام، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وفى مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جانبه، ثمَّن المفوض العام لوكالة الأونروا الجهود التي تقوم بها مصر لدعم الأونروا، وحشد الدعم الدولي من أجل استدامة تقديم خدماتها الحيوية في مناطق عملياتها، مؤكداً حرص الأونروا على استمرار التنسيق والتشاور الوثيق مع مصر حول سبل تعزيز قدرات الوكالة على تنفيذ المهام المكلفة بها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.