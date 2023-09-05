شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على تسريب غاز بخط رئيسى فى أسوان.. وتحذير من استخدام السخان والبوتاجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت فرق الدعم الفنى لشركة غاز مصر، على تسريب مفاجئ وقع بأحد خطوط الغاز الرئيسية بشوارع مدينة أسوان، اليوم، الثلاثاء، بعد أن فرضت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية كوردونا أمنيا بالمكان.

وكان بلاغ قد وصل لغرفة عمليات محافظة أسوان، يفيد بوقوع حادث تسريب لخط رئيسى للغاز الطبيعى بمدينة أسوان بالقرب من حى غرب، وتم التواصل مع الحماية المدنية وفرق الصيانة الفنية بشركة غاز مصر، لسرعة التدخل وحل المشكلة.

وتبين أن التسريب، جاء نتيجة كسر فى أحد خطوط الغاز بسبب هبوط أرضى مفاجئ، وتدخلت فرق الصيانة بشركة غاز مصر، بعد أن تم فرض كوردون أمنى بالمنطقة، لإصلاح الكسر وتم الانتهاء منه، وضخ الغاز مرة أخرى، وعودة التيار الكهربائى أيضا للمنطقة والتى تم قطعها تحسبا لأى مخاطر قد تحدث.

وحذرت شركة الغاز الطبيعى بمحافظة أسوان، من استعمال أجهزة السخانات والبوتاجاز التى تعمل بالغاز الطبيعى فى المنازل أو المخابز أو أى أنشطة أخرى، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، وإعادة الوضع لطبيعته.

وكانت شهدت مدينة أسوان، تسريب فى أحد خطوط الغاز بمنطقة "الإشارة"، وذلك نتيجة كسر مفاجئ أثناء أعمال حفر خطوط شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمكان، وتمت السيطرة على الموقف وإصلاح الكسر وعودة الأمور لطبيعتها مرة أخرى.