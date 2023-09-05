شكرا لقرائتكم خبر عن مطران سوهاج يوضح للأقباط الكاثوليك طقوس الاحتفال بعيد النيروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك إن الأقباط الكاثوليك في صعيد مصر يحتفلون بعيد النيروز مع إخوانهم الأرثوذكس يوم 12 سبتمبر المقبل، فيما بدأ الأقباط الكاثوليك فى القاهرة والجيزة ومحافظات الدلتا 29 أغسطس الماضى.

وتابع مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الطقس المتبع في قداسات الكنيسة خلال فترة الاحتفال هو الطقس الفرايحى، ويتناول فيه الأقباط البلح والجوافة وذلك لأن هذا العيد يرمز لبداية العام القبطى.

وأوضح أن البلح يرمز اللون الأحمر فيه إلى لون الشهداء الذين صمدوا في وجه الطغيان واللون الأبيض يرمز لنقاء قلب الشهداء ونواه البلح ترمز لصمودهم، فيما يرمز نبات الجوافة من الداخل إلى اللون الأبيض دليل على نقاء الشهداء.