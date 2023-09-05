شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: مبادرة الكشف عن الأورام نفذت مليونا و127 ألف استبيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن مبادرة فحص المقبلين على الزواج استطاعت الكشف على 760 ألف حالة بين زوج وزوجة، متابعا: "نستهدف مليون و800 ألف سنويا من خلال هذه المبادرة ونكشف على كل الأمراض منها الأمراض الوراثية والعمل مستمر في المبادرة ومن يحتاج إلى الرعاية الصحية يتم التوجيه إلى العلاج من خلال المبادرات الأخرى".

وأضاف الوزير خلال جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض الطبي للمؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية 2023: "من المبادرات المهمة مبادرة الكشف على الأورام وتهدف إلى الكشف المبكر على سرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان عنق الرحم ومنذ بدء المبادرة حتى الآن عملنا مليون و127 ألف استبيان.. ومن خلال الاستبيان يتم اتخاذ إجراءات أخري وفق الكشف على كل حالة وتدخل في منظومة التأمين الصحي والتعامل معها بالمجان بشل كامل".

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار: "كل المبادرات الرئاسية مميكنة ومربوطة بقاعدة بيانات ومرتبطة بمركز دعم واتخاذ الإجراءات ويكون لدينا خريطة صحية وفق بيانات تفيد منظومة التأمين الصحي الشامل".