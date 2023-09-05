شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القطاع الدينى يتابع سير العمل بأوقاف شمال سيناء ويوجه بتكثيف الأنشطة الدعوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور عمرو مصطفى مدير عام المتابعة والتقييم، اجتماعًا مع أئمة وقيادات الدعوة بمديرية أوقاف شمال سيناء، بحضور الشيخ محمود مرزوق مدير المديرية.

يأتي ذلك في إطار التواصل المستمر مع أئمة وقيادات الدعوة بالمديريات الإقليمية وفي، ضوء رسالة الأوقاف الدعوية.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية الحرص على تقوية الحس الإيماني من خلال تكثيف الأنشطة الدعوية من مجالس الإقراء ومجالس الإفتاء والدروس المنهجية ودروس الواعظات والمنبر الثابت ومجلس الفقه ومجلس الحديث والأسابيع الدعوية والبرنامج الصيفي للطفل وبرنامج اقرأ الصيفي بمكتبات المساجد.

وأكد الاجتماع على أهمية تكثيف الأنشطة القرآنية من مقارئ الأئمة ومقارئ الأعضاء والمقارئ النموذجية، ومقارئ الجمهور ومقارئ الواعظات لأقصى طاقة ممكنة، مع المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية على جميع المساجد.