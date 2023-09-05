شكرا لقرائتكم خبر عن علماء الأوقاف: الفتوى الإلكترونية أمانة ثقيلة تحتاج إلى تأهيل خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الأوقاف إن فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثقافي في ‏سبع وعشرين ‏محافظة، شهدت أمس الإثنين، الحديث عن الفتوى الإلكترونية وضوابطها، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين وكبار القراء والمبتهلين.

وأكد العلماء أن الفتوى الإلكترونية أمانة ثقيلة تحتاج إلى تأهيل خاص وإعداد علمي وشرعي ولغوي مبكر يسهم في صنع وصقل موهبة الفقيه والمفتي، وليس مجرد هواية أو ثقافة عامة ولا كلأ مباحًا لغير المؤهلين.

يُذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي محافظة القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد بلال.‎

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سلامة الشرقي.‎

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حمزة بن عبد المطلب.

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو بكر.

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الغربي.‎

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو زنيمة الجديد.

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرزاق.‎

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد التوفيق.‎

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.

وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفران.‎

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العمدة.‎

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الصلاحي.‎

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المنوفية.‎

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح.‎

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمن.‎

وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العباس بن عبد المطلب ( رضي الله عنه).

وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد طوسون أبو جبل.

وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحاج حسن.‎

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد البري.

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المجمع الإسلامي.

وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة.‎

وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الصفا.‎

وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النور.‎

وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد هاشم.‎

وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المصطفى.