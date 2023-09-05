شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نريد زيادة سكانية 1.5 مليون نسمة سنويا فقط لنتمكن من الشعور بالتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن مشكلة الزيادة السكانية ليست في أفريقيا فقط بل على مستوى العالم أجمع، حيث وصل تعداد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة، وقد نصل إلى 10 مليارات وهذا مؤشر خطير على الموارد المحدودة حول العالم.

وأضاف نائب وزير الصحة لشئون السكان، في تصريحات لبرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سى بى سى، أن

الزيادة السكانية تجعل رب الأسرة غير قادر على تربية أبنائه وهذا يخرج مجتمع هش ويؤثر على خصائص السكان، ولا يمكن الاستثمار في البشر لأن لدينا تعداد سكانى يأكل كل شيء وبالتالي لن يجعلنا هذا نشعر بالتنمية .

وتابع نائب وزير الصحة لشئون السكان: "نريد زيادة مليون ونصف المليون فقط سنويا لنتمكن من الشعور بالتنمية، وكلما زاد عدد السكان فإن الخدمات تقل".