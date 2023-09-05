شكرا لقرائتكم خبر عن منسقة الأمم المتحدة بمصر: نعتز بتعزيز الاستراتيجية القومية للسكان 2023-2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي تعقده وزارة الصحة والسكان المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعربت المسؤولة الأممية الأعلى في مصر عن فخرها بالمشاركة في افتتاح المؤتمر، مُضيفة أن الأمم المتحدة في مصر تعتز بكونها شريكا في تعزيز الاستراتيجية القومية للسكان 2023-2030.

وتُشارك منظومة الأمم المتحدة في مصر في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، مع تركيز على الموضوعات الرئيسية لبرامج والأنشطة والمُبادرات المختلفة للأمم المتحدة في مصر، تحت شعار "سكان أصحاء: العمود الفقري لأهداف التنمية المستدامة" مع دعوة إلى "العمل الآن من أجل مستقبلنا المشترك" لإبراز نهج منظومة الأمم المتحدة في مصر في التعامل مع قضايا السكان والصحة والتنمية.

ويهدف جناح الأمم المتحدة في مصر في المؤتمر لتسليط الضوء على قضايا السكان والصحة والتنمية المستدامة الوطنية في مصر بما في ذلك تحسين توافر جميع الخدمات الصحية وإمكانية الوصول إليها وزيادة التمويل المستدام للوصول إلى المعلومات والخدمات الصحية الجيدة، الاستثمار في رأس المال البشري وأخيرا تأثير التغيرات المناخية على النمو السكاني والصحة والتنمية.