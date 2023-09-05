شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى سيناء يوجهون الشكر للرئيس السيسى بعد تسليمهم عقود تمليك لأراضى زراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عدد من أهالى سيناء الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية بعد تسليمهم عقود تمليك أراض زراعية بشبه جزيرة سيناء.

وعبر أهالي سيناء خلال لقائهم مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، عن سعادتهم البالغة بسبب اهتمام الدولة بهم، موضحين أن حصولهم على عقود تمليك الأرض الزراعية بمثابة إثبات ملكية لهم للحفاظ على حقوقهم.

وقالت إحدى الأهالي: «أحنا من 2001 ونطالب بحصولنا على عقود التمليك، الأرض هنا بزرعها بمحاصيل مختلفة تفيد المجتمع».

وأكدت أخرى: «الزراعة أساس البلد، وتسلمينا عقود تمليك الأرض، رسالة قوية لاهتمام الدولة بزيادة الرقعة الزراعية».

ومن جانبه، وجه أحد مشايخ البدو في سيناء الشكر إلى الرئيس السيسي والقوات المسلحة بعد القضاء على الإرهاب، كما أن تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء، يحوى على عدة رسائل تحمل في طياتها العديد من الرسائل الإيجابية.

وقال أحد شيوخ سيناء، إن تسليم المواطنين عقود تمليك للأراضي الزراعية في سيناء، خطوة جديدة لعدم السماح لعودة الإرهاب مرة أخرى، وخطوة إضافية لتحقيق التنمية في سيناء، كما أن تمليك الأراضي يعد الأول من نوعه في تاريخ سيناء.