قرار جمهوري بتعديل مسمى كلية الإعلام جامعة النهضة

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراررقم 371 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 بإنشاء جامعة النهضة، وتعديل مسمى كلية الإعلام والعلاقات الجامعة بجامعة النهضة ليصبح كلية الإعلام واللغات التطبيقية، والتي تطرح برامج جديدة وفقًا للاتجاهات العالمية الحديثة لتدريس الإعلام.

وبناء على على المسمى الجديد فتطرح كلية الإعلام واللغات التطبيقية بجامعة النهضة ببني سويف عدداً من البرامج الجديدة والتي تتوافق مع الاتجاهات الحديثة في الإعلام بالعالم، وهي

1. برنامج الاتصال المسموع والمرئي Audio-Visual Communication

ويتضمن البرنامج في التخصصات الفرعية:

• الإعلام الرياضي Sports Communication

• الأفلام التسجيلية Documentaries

• دبلجة وترجمة الأفلام Dubbing and Subtitling Translation

2. برنامج الاتصال التسويقي Marketing Communication

ويتضمن البرنامج في التخصصات الفرعية:

• العلاقات العامة Public Relation

• الإعلان والترويج Advertising and Promotion

• الإعلام الصحي Health Communication

3. برنامج الاتصال الرقمي Digital Communication

ويتضمن البرنامج في التخصصات الفرعية:

• الاتصال التفاعلي Interactive Communication

• المنصات الرقمية Digital Platforms

4. قسم اللغات و الترجمة التخصصية و يدرس خلاله الطلبة برامج الترجمة التخصصية بخمس لغات مختلفة الانجليزية و الفرنسية و الالمانية و الاسبانية و الصينية

و تفتح برامج الدراسة فى قسم اللغات و الترجمة التخصصية مجالات عمل مختلفة :

- Social Media manager

- مصمم جرافيك Graphic Designer

-Public Relations Manager

- أخصائي استراتيجيات المحتوى Content strategies specialist

- مدير علاقات العملاء Customer Relations Manager

-Marketing Director

- أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي Social Media Specialist

- صانع محتوى Content Creator

- أخصائي تسويق رقمي Digital Marketing Specialist

- كبير مسئولي الإنتاج Production Manager

- Director of Marketing & Communications

- مدير فني Art director

- Video Editor

- متحدث اعلامي Media Spokesman

- مراسل اعلامي Media Reporter

- محلل أو معلق رياضي Sports Commentator or Sportscaster

- مصمم ومخرج إعلانات Advertising designer and director

- مترجم ومدبلج أفلام Dubbing and Subtitling Translation

كما تقدم كلية الإعلام واللغات التطبيقية بجامعة النهضة مجموعة من المقررات التي تنمي مهارات الترجمة الإعلامية لدى الطلاب حيث يتعرف من خلال المقررات على المفاهيم والجوانب الأساسية للترجمة والاختلافات اللغوية والثقافية الأساسية بين الإنجليزية والعربية التي يجب مراعاتها عند الترجمة إلى جانب التعرف على القواعد العامة للترجمة الإعلامية، ومصطلحاتها المتداولة في العمل الإعلامي.

بالإضافة إلى الترجمة العملية للمحتوى الرقمي والعلاقات العامة والإعلان، والنصوص الإخبارية بالتركيز على الصحف الأجنبية ووكالات الأنباء؛ من خلال ترجمتها من وإلى العربية والإنجليزية، والتعمق في الترجمة التخصصية لمجالات الإعلام الصحي والرياضي والاقتصادي والسياحي والسياسي، وإلى جانب ذلك يكتسب الطالب القدرة على تمييز الأخطاء الشائعة في مجال الترجمة الإعلامية وكيفية تفاديها.

وتفتح برامج الدراسة في قسم الترجمة مجالات عمل متعدد أمام الخريجين أبرزها :

- مترجم بوكالات الأنباء العالمية International News agencies

- ترجمة الأفلام Subtitling Translation

- ترجمة الأبحاث العلمية Scientific Research Translation

- مترجم نصوص وروايات أدبية Translation of Literacy Texts and Novels

- مترجم بالمواقع الإخبارية الإلكترونية Electronic News Sites Translator

- متحدث إعلامي بالسفارات والملحقات الثقافية Media Spokesman for Embassies and Cultural Attaché

- الترجمة السياحية Tourism Translation

- العمل بالقنوات التليفزيونية الدولية International TV Channels

- مترجم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي Translator at the Ministry of Foreign Affairs and Ministry of International Cooperation