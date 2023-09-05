شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: قبول جميع منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية لمتابعة انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة اجتماعاً اليوم لاستكمال الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية المقبلة، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات، وكذا الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية .

وقد قرر مجلس الإدارة قبول جميع الطلبات التي استوفت إجراءات القيد القانونية، وكلف الجهاز التنفيذي للهيئة بفحص باقي الطلبات المقدمة وفقاً لأحكام قراري الهيئة الوطنية للانتخابات رقمي 22 ، 23 لسنة 2019 المنظمين للقيد بقاعدتي بيانات قيد منظمات المجتمع المدني ، والتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.

وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول أى أخبار أو بيانات تخص الهيئة الوطنية للانتخابات إلا من خلال قنواتها الرسمية .