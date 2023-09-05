زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر يضرب تايوان

القاهرة - سامية سيد - قال مكتب الأرصاد الجوية في تايوان إن زلزالا قوته 5.5 درجات هز جزءا ريفيا إلى حد كبير بجنوب الجزيرة اليوم الثلاثاء، ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار.

وأضاف المكتب أن مركز الزلزال كان قرية بمقاطعة تشيايي ووقع على عمق 8.5 كيلومتر.

ولم يشعر السكان في العاصمة تايبه بالزلزال.

وتقع تايوان بالقرب من تقاطع صفيحتين تكتونيتين وهو ما يجعلها عرضة للزلازل.