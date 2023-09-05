شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر مساعد لجنة الدين العام بالحوار الوطنى: مهتمون بوضع حلول قابلة للتنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، إن جلسة اليوم كانت بعنوان بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلى والخارجي.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "اللجنة كانت مهتمة في الأساس بوضع حلول قابلة للتنفيذ حتى يتم رفعها لمتخذي القرار، والرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل دائم ما يدور في الحوار الوطني".

وقالت: "هذه اللجنة تم عقد 4 جلسات لها، تم خلالها الحديث عن المالية العامة، واليوم وقفنا على الحلول النهائية التي سنرفعها لمتخذي القرار، ومعظم الحضور متفق على وحدة الموازنة أو شمولية الموازنة".

وتابعت: "كثيرون تحدثوا عن ضم الصناديق الخاصة، وأنا أرى أن الدولة بالفعل اتخذت خطوات سريعة فيها".