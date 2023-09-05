شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: اهتمام عربى كبير بتعزيز العلاقات مع اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية سامح شكري، إن ثمة اهتماما كبيرا من وزراء الخارجية العرب في المشاركة خلال فعاليات الحوار العربي الياباني، لتعزيز العلاقات العربية مع اليابان، وزيادة التفاعل بين الجانبين، في مختلف القضايا الدولية والإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب.

واعتبر "شكرى" أن هناك تقدير كبير من الجانب العربي لدور اليابان الداعم للدول العربية في مختلف الأصعدة السياسية والتنموية والاقتصادية.

وانطلق مساء اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الياباني هاياشي يوشيماسا والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك عقب الاجتماع الوزاري الثالث للحوار العربي الياباني، والذي عقد بمقر الجامعة العربية بحضور وزراء الخارجية العرب.