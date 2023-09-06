شكرا لقرائتكم خبر عن 67% من القراء يطالبون بزيادة مخصصات ترميم وصيانة المباني الأثرية والتراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة الدعم المخصص لصيانة وترميم المباني الأثرية والتاريخية، أيد غالبية القراء مطالب زيادة الدعم المخصص لصيانة وترميم المباني الأثرية والتاريخية. وأيد 67% من القراء مطالب زيادة الدعم المخصص لصيانة وترميم المباني الأثرية والتاريخية، بينما عارض 33% من القراء مطالب زيادة الدعم المخصص لصيانة وترميم المباني الأثرية والتاريخية.



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