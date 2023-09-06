تنسيق طلاب الدور الثانى.. الحدود الدنيا للقبول بالكليات للشعبة العلمية

القاهرة - سامية سيد - تزامنا مع قرب انطلاق تنسيق القبول بالجامعات بالنسبة لطلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى، وفى ظل تأكيد مكتب التنسيق على أنه سيتم ترشيح الطلاب الناجحين بالدور الثانى ثانوية عامة وفقا للحدود الدنيا المعلنة ينشر" الخليج 365" كشف بالحدود الدنيا للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية:-

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012