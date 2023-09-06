شكرا لقرائتكم خبر عن اشترك الآن فى قناة الخليج 365 على تطبيق واتس آب ليصلك كل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الخليج 365، خدمة إخبارية جديدة للتواصل مع قرائه الأعزاء، بالتعاون مع شركة ميتا، عبر إطلاق قناة الخليج 365 الرسمية عبر تطبيق واتس آب، لإتاحة خدماته للقراء لاستقبال الأخبار والخدمات المتنوعة.

وانطلقت قناة الخليج 365 واتس آب، عبر اللينك التالي:

وتتيح الخدمة استقبال الأخبار وخدمات الخليج 365 المتنوعة عبر خدمة واتس اب الخليج 365، كما يدعو الخليج 365 متابعيه الاشتراك في الخدمة المجانية.

وتحافظ قنوات واتس آب على خصوصية أرقام المشتركين وصورهم الشخصية بحيث لا يستطيع أحد معرفة بيانات المشتركين في القناة.