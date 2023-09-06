شكرا لقرائتكم خبر عن 80 جنيها للابتدائية و100 للثانوى.. رسوم امتحانات طلبة المدارس الخاصة والان مع تفاصيل الخبر
- تحصل المدارس الخاصة من كل تلميذ قيمة مقابل إجراء امتحانات النقل بالدور الأول وفق الفئات التالية:
- 80 جنيها لتلاميذ المرحلة الابتدائية، و90 جنيها لطلاب المرحلة الإعدادية و100 جنيها لطلاب المرحلة الثانوية وما في مستواها، مشددة على أنه تحصل ذات القيم من كل تلميذ يقرر عقد امتحان دور ثان له من طلاب المدارس الخاصة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توزع قيمة مقابل إجراء امتحانات النقل المحصلة من التلاميذ بكل مدرسة وفق النسب وأوجه الصرف على أن يخصص 50% من هذه المبالغ للمدارس لشراء أوراق الامتحانات ومستلزمات الطباعة وأعمال وضع الامتحانات و50% تورد للإدارات التعليمية.
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