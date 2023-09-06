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شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف": الأحد المقبل استلام العمل للأئمة الجدد من ذوى الهمم بالمديريات والان مع تفاصيل الخبر
والأئمة الجدد هم:
1. علم صادق هلالي صادق - أسوان
2. الأمير جاد الرب مسعود خميس - أسوان
3. أحمد حمادة حسن عبد الله - أسيوط
4. محمود البكري عبد السميع إبراهيم - الأقصر
5. عبده عثمان عبد المعبود أحمد شعبان - البحيرة
6. محمد زكريا أحمد بسيوني أبو الخير - البحيرة
7. سلام محمد دسوقي محمد سلام - الجيزة
8. فارس السيد محمد عبده محمد شطا - الدقهلية
9. محمد رضا محمد محمود محمد - الدقهلية
10. عبد الخالق محمد فتحي عبد الخالق البكري - الدقهلية
11. أحمد حمدي عبد النبي عوض الله - الدقهلية
12. أحمد جمال الدين محمد حماد شحاتة - الدقهلية
13. عبد الرحمن خلف أمين إبراهيم - سوهاج
14. مصطفى محمود عبد المجيد الأعرج - الغربية
15. محمد ماهر محمود عبد العزيز فودة - الغربية
16. أحمد جلال عبد الحميد أبو المعاطي ذهب - الغربية
17. مصطفى عاطف فتحي أبو رفاعي - الغربية
18. أحمد بدير بدوي طه - الغربية
19. مؤمن محمد عبد الهادي أحمد - القاهرة
20. أحمد ناصر عبد المعز عبد الغني - القليوبية
21. مصطفى حمدي سلامة بيومي إبراهيم - القليوبية
22. بهنسي جمال عبد الباسط عبد الحميد الحنفي - كفر الشيخ
23. هاني رأفت محمد زكي عوض - كفر الشيخ
24. محمد عبد الوهاب سعد علي إسماعيل - كفر الشيخ
25. نبيل شعبان السيد الديب - المنوفية
26. سعيد محمد سعيد محمد - المنوفية
27. أحمد إبراهيم عبد السميع إبراهيم منصور - المنوفية
28. طارق محمد دياب أبو خشيم - المنوفية
29. طه حسين عبد العظيم عبد الغني - المنيا
30. أحمد محمد علي عبد الحافظ - المنيا
استلام العمل للأئمة الجدد من ذوي الهمم
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