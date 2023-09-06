شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 192 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الدقهلية حملات مكثفة على أسواق اللحوم، وتم ضبط 192 كجم لحوم قطع لحم مفروم ولحم دجاج شاورما ومصنعات لحوم ودجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي.

‫يأتي ذلك إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.